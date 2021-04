Vývoj ve Formuli E: Velká čtyřka Mercedes, Porsche, BMW a Audi na startu

Audi je jedním z pěti původních týmů, které Formuli E zakládali, má tedy nejvíce zkušeností a potenciálně nejsilnější postavení. Nováčky letošního ročníku Formule E jsou Mercedes a Porsche. BMW pak vstupuje do své druhé sezóny.

Audi, Formule E | foto: Audi





Jedním z největších otazníků a velkým očekáváním bude, jak se podaří do soutěže vstoupit zejména značce Mercedes, která již dlouhých šest let dominuje Formuli 1. Ale úspěch není takto „jednoduše přenositelný“ do Formule 1 a Formule E je velmi odlišným sportem v porovnání se všemi ostatními závody. Mnoho stájí s celkově silným postavením v motorsportu si na Formuli E „vylámalo zuby“.



Závody se většinou odehrávají ve městech, kde úzké a točité tratě ztěžují možnosti předjíždění. A jednodenní formát kvalifikace a závodu je náročným testem odolnosti pro řidiče i celé týmy.V letošním ročníku bude celkem dvanáct týmů a dvacet čtyři jezdců. Mimo zmíněnou německou čtyřku (přičemž BMW je zapsáno jako americký tým díky spolupráci s Andretti) máme týmy z Číny (DS TECHEETAH a NIO 333), Indie (Mahindra Racing), Monaka (Venturi), Anglie (Panasonic Jaguar Racing a Envision Virgin Racing), Francie (Nissan E.Dams), a USA (Geox Racing).



Nejznámějším jménem ze závodníků je osmatřicetiletý Brazilec Felipe Massa, který od roku 2018 nastupuje za monacký tým Venturi Racing. Dalším zajímavým jezdcem je Francouz Jean-Éric Vergne, který jezdíval ve Formuli 1 za Toro Rosso, ale již od roku 2014 závodí ve Formuli E a v posledních dvou sezónách se stal šampiónem s čínským týmem DS Techeetah.





Formule E roste výrazným tempem jak z pohledu počtu diváků, tak i výnosů. V loňském roce měl průměrný závod přes třicet dva milionů diváků, což bylo významným růstem oproti dvaceti sedmi milionům v sezóně 2017-2018 a již téměř dvojnásobkem oprotí osmnácti milionům diváků v sezóně 2016-2017. Celkový počet diváků za sezónu se tak dostal na hodnotu čtyřista milionů a rostly výrazně i návštěvníci závodů. Tam se již koukáme na hodnoty kolem čtyři stovky tisíc fanoušků v průběhu závodů sezóny. V porovnání s Formulí 1 stále celkově neuvěřitelně minimální čísla, ale progres významný.



Z pohledu financí je sport zatím celkově v mínusu, ale příjmy vytrvale rostou a jsou aktuálně kolem sto šedesáti milionů amerických dolarů.





Výhodou Formule E pro další růst je image „zeleného“, k přírodě čistého závodění. Jakkoli je tento status diskutabilní (přeci jen se týmy přesouvají po celém světě letadly a to by Gretu asi moc nepotěšilo J), ale láká to další sponzory. Aktuálně je titulárním sponzorem švýcarská technologická společnost ABB. Mnoho fanoušků motosportu Formuli E ze začátku moc nemuselo, elektrická auta nemají tu tradici, silný zvuk motorů a vyhrocené souboje legendárních automobilových značek. Ale ukázalo se, že elektrická auta jsou super rychlá, mají výbornou akceleraci a předjíždění v úzkých uličkách je dramatické a zábavné. Snad jen s tím „zvukem“ elektrického motoru bude třeba něco dělat, protože „pištění“ formulí příliš atraktivní není. Formule E je ale velmi inovativní a určitě s nápady ještě více divácky i sponzorsky soutěž zatraktivnit přijde.